متحدث وزارة الصحة والسكان يتحدث عن تطوير معهد ناصر

جدة - نرمين السيد - علق دكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينةً طبية متكاملة، مؤكدًا أن المعهد يضم نخبة من أكفأ أساتذة كليات الطب والاستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية إضافة إلى نخبة من أكفأ أطقم التمريض والفنيين والمعاونين.





وأكد "عبدالغفار"، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن المعهد يقدم رعاية طبية متميزة طبقًا لمعايير الجودة والسلامة للمرضى من خلال تطبيق أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج الدولية. ولفت متحدث وزارة الصحة والسكان، إلى أن تطوير معهد ناصر يهدف إلى استيعاب الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة عدد السكان، وزيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لإنهاء قوائم الانتظار، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لمواكبة التطور الطبى، وتحقيق الاستدامة فى الخدمات الطبية المقدمة. وذكر "عبدالغفار"، أن عدد مرات التردد على معهد ناصر فى السنة يبلغ 2 مليون مرة. وأضح أن عدد الأسرة الداخلية قبل التطوير كانت 547 وارتفعت إلى 1267 سريرًا بعد التطوير، فيما ارتفعت

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