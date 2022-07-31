الإفتاء: إيداع الأموال فى البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن إيداع الأموال فى البنوك هو من العقود المستحدثة التى تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات فى الفقه الإسلامى وتشتد حاجة الناس إليها، وتتوقف عليها مصالحهم، والأرباح التى يدفعها البنك للعميل هى عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها.

وتابعت: "ومن ثم فليست هذه الأرباح حراما، لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجرها عقود تبرعات، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها".