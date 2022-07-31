محافظ المنيا يقدم التهنئة لمدير الأمن الجديد

جدة - نرمين السيد - قدم أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، التهنئة للواء أسامة عبد العظيم لتوليه منصب مدير أمن المنيا، متمنيا له التوفيق والسداد فى منصبه الجديد.





جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمقر مديرية أمن المنيا وبحضور اللواء محمد ضبش نائب مدير الأمن.

أكد المحافظ، أهمية الدور الوطنى الذى تقوم به الشرطة المصرية فى حفظ أمن واستقرار الوطن، وتحقيق الانضباط واستقرار البلاد تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بما يخدم المواطن المنياوى، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات المطروحة داخل الشارع المنياوى، بالإضافة إلى عدد من النقاط المشتركة بين المحافظة ومديرية الأمن التى تتطلب تضافر الجهود وعلى رأسها التصدى لظاهرة البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ومن جانبه، أعرب مدير أمن المنيا، عن خالص سعادته وتقديره للسيد المحافظ على هذه الزيارة التى تمثل لفتة طيبة، مؤكدًا بذل الجهد لحفظ أمن واستقرار البلاد والتصدى للجريمة بكافة صورها وأشكالها، ومشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف يستمر التعاون والتنسيق فيما بين مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بما يحقق الأمن والأمان والاستقرار لمواطنى المنيا.