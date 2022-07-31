وزير الأوقاف: مصر خلال عهد السيسى استعادت مكانتها الدولية فى الخطاب الدينى

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، فى الجلسة الرابعة بمؤتمر "مصر السيسى.. وبناء الدولة الحديثة"، بعنوان: "الخطاب الدينى فى الجمهورية الحديثة"، والذى تنظمه جريدة الجمهورية.





حضر الجلسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، وأدار الجلسة الدكتور أحمد القاضى الإذاعى بإذاعة القرآن الكريم.

وفى كلمته وجه الدكتور محمد مختار جمعة، خالص التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، على رعايته للخطاب الدينى الوسطى المستنير، كما توجه بالشكر للقائمين على هذا المؤتمر وعلى الدعوة الكريمة من جريدة الجمهورية، متابعا: "وجودنا معا هو رسالة تبين حالتنا فى الجمهورية الجديدة، وروح التسامح التى أصبح عليها الشعب المصرى".

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الاهتمام بدور العبادة فقد حرصت وزارة الأوقاف على تنفيذها بكل قوة، وما تم من عمارة واسعة لدور العبادة فى عهد الرئيس السيسى يشهد على مدى التسامح الدينى، مستطردا: "مصطلح المواطن المصرى يجمع بين كل المصريين دون التفريق بينهم على أساس من اللون أو الدين، فمصر بأبنائها جميعًا وهى لهم جميعًا، فالأديان قائمة على التسامح، يسروا ولا تعسروا، نحمى وطننا معًا، نبنى وطننا معًا، فالجميع يشارك فى بناء الوطن، فالدول التى تبنى بالتعاون والمواطنة والتسامح هى أكثر الدول استقرارًا وتقدمًا".

وأكد أن مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تستعيد دورها الرائد فى جميع المجالات، فمصر فى عهد السيسى تستعيد مجدها وريادتها فى جميع المجالات واستعادت مكانتها الدولية فى الخطاب الدينى، فكما أحكمت الوزارة سيطرتها على المنابر لنشر الفكر الوسطى المستنير بمصر، فهى تبعث بأبنائها لمختلف دول العالم لنشر الفكر الوسطى المستنير، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف عقدت العديد من الدورات الدولية منها دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية، ودورة أئمة وواعظات بوركينا فاسو، ودورة كبار علماء الهند، كما استعادت دورها فى إحياء دولة التلاوة، وعقدت مقرأة كبار القراء، والمقارئ النموذجية ومقارئ الأئمة ومقارئ الجمهور وغيرها خدمة لكتاب الله -عز وجل-.

كما بين أن وزارة الأوقاف حرصت على توسيع الأفق الثقافى للأئمة والواعظات فى كل المجالات فعقدت الكثير من الدورات لهم سواء داخل أكاديمية الأوقاف الدولية أم بالتعاون مع الأزهر الشريف والأكاديمية الوطنية للتدريب والجامعات المصرية وأكاديمية ناصر العسكرية العليا والكثير من المؤسسات الوطنية المعنية بالتدريب والتثقيف .