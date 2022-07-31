الشباب والرياضة تستكمل الفعاليات الصيفية لمبادرة «ريحانة»

جدة - نرمين السيد - وتضمن اليوم الأول مشاركة الفتيات من محافظات "القاهرة / الجيزة"، بينما شارك فى اليوم الثانى الفتيات من محافظتى "القليوبية / الفيوم"، وتم تنفيذ كافة الفعاليات بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "ريحانة" تعد أحد أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطلائع بهدف تمكين وزيادة وعى الفتيات من خلال مجموعة من ورش العمل والمحاضرات وممارسة بعض الأنشطة الرياضية و الترويحية ونشر الوعى بين الفتيات خاصة وبين كافة فئات المجتمع بالحقوق المكفولة لهم من الدولة وتمكين الفتيات بآليات تحقيق الذات وتوعيتهم بمبادرات ريادة الأعمال.

ويأتى هذا المشروع فى ضوء فى توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف مختلف المشروعات والبرامج المرتكزة على تمكين النشء والشباب فى شتى المجالات.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ ملتقى خلال الفترة من 20-23 يوليو بالمدينة الشبابية ببورسعيد بمشاركة 400 آخرين من الفتيات من محافظات دمياط / بورسعيد/ السويس/ الإسماعيلية.