صندوق النقد يتوقع تحقيق مصر أعلى المعدلات الاقتصادية.. (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولى بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية.





ويوضح الفيديوجراف التالى توقعات صندوق النقد:

ولفت التقرير إلى إبقاء صندوق النقد الدولى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% فى توقعات يوليو 2022، وهى نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال شهر أبريل من نفس العام.

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