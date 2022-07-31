حياة كريمة.. محافظ المنيا يستعرض نسب التنفيذ الفعلية بمشروعات المبادرة

جدة - نرمين السيد - عقد أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا مع عدد من الجهات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، لمناقشة مستجدات الأعمال التى يجرى تنفيذها بالقرى المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية والمخططات التفصيلية للمناطق التى تم توصيل خدمات الصرف الصحى لها، للبدء فى تنفيذ الأعمال.





جاء ذلك بحضور ممثلى فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، مسؤولى شركتى الغاز الطبيعى والاتصالات، مهندسى دار الهندسة، والجهات المعنية. واستعرض المحافظ مع الجهات، نسب التنفيذ الفعلية من الأعمال، كما ناقش مستجدات الأعمال ونسب ومعدلات الإنجاز، بهدف دفع عجلة العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات، لتحقيق المستهدف من تلك المشروعات طبقا لمعايير الجودة والكفاءة ووفقا للجدول الزمنى المحدد. ويجرى العمل فى تنفيذ 3476 مشروعا بإجمالى 192 قرية بمراكز المحافظة المدرجة فى المبادرة الرئاسية. وكان محافظ المنيا، وجه خلال الاجتماع الدورى لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"، الأربعاء الماضى، بعقد اجتماع تنسيقى عاجل بحضور مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، شركتى الغاز الطبيعى، والاتصالات، مع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق التى تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الصرف الصحى وشبكات المياه والوصلات المنزلية، موضحا بها نسب التنفيذ، لتسهيل عمل شركتى الغاز الطبيعى والاتصالات فى إدخال الخدمة للمواطنين.

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