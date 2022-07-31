محافظ المنيا يصدر قرارا بالموافقة على ترقية 15959 معلما وأخصائيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 09:29 مساءً - أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا القرار رقم ( 490 ) لسنة 2022، بشأن الموافقة على ترقية 15959 من أعضاء هيئة التعليم بالمحافظة من شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين و الأخصائيين النفسيين واخصائيين التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

وأضاف بيان للمحافظة أن القرار يشمل الذين استوفوا باقى متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم 155لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم 15959 معلم واخصائى وعدد 66 معلم واخصائى من الحاصلين على أجازة مرضية بأجر كامل .

وتضمن قرار المحافظ منح "المرقون" بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية، اعتباراً من أول الشهر التالى لصدور القرار .

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