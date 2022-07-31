محافظ قنا: الأجهزة التنفيذية توفر كل الدعم اللوجستى لمشروع «أمل مصر» بقوص

جدة - نرمين السيد - قال أشرف الداودى محافظ قنا، إن تنفيذ مشروع "أمل مصر"، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، والذى يستهدف تطوير وتنمية قرية الحلة بمركز قوص وتحويلها إلى قرية نموذجية صديقة للبيئة، تتولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة توفير كل الدعم اللوجيستى لإنجاحه باعتباره نموذج سيطبق لأول مرة على مستوى الجمهورية.





وأوضح "الداودى"، خلال اجتماع لمتابعة توصيات تنفيذ مشروع "أمل مصر" اليوم الأحد، أن المشروع يستهدف تمكين الأسرة المصرية اقتصاديًا وتحسين جودة الحياة بالقرى المستهدفة لضمان استدامة التنمية من خلال 10 أهداف رئيسية تشمل الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية ورفع كفاءة المنظومة التعليمية وبرامج الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات عالية للأمن الغذائى ورفع معدلات المشاركة السياسية للمرأة وذوى القدرات الخاصة والشباب ورفع الوعى الثقافى للأسرة فى جميع المجالات وزيادة فرص العمل والتشغيل واستدامة جودة الحياة البيئية ورفع قدرات منظمات المجتمع المدنى ودعم وتشجيع المشاركه الشعبية والمجتمعية والسياسية. وأضاف أن التوصيات التنفيذية للمشروع بقرية الحلة مركز قوص تتضمن توفير مساحة أرض لإقامة مصنع للتمور، ورصف مساحة 1200 متر مربع، واستخدام كشافات إنارة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية وتوفير فرز القمامة من المنبع بجانب تركيب 4 محابس رئيسية لشبكات المياه، وعمل نصب تذكارى لشهداء قرية الحلة، وإنشاء بوابة لمدخل القرية وعمل ممشى على النيل بطول 100 متر، كما سيتم دهان المنازل بلون معمارى مناسب للتراث الشبعى بالقرية، بالإضافة إلى دعم الرعاية الصحية لأبناء القرية وتوفير قروض ميسره للمشروعات الصغيرة لشباب القرية عن طريق المشروع .

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