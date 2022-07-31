ضبط لصوص صندوق إشارات تنظيم سير القطارات ببنها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 08:24 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين) لقيامهما بسرقة (2) صندوق إشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكك الحديدية بدائرة مركز شرطة بنها، وذلك عقب تلقى الأجهزة الأمنية بلاغاً بسرقة عدد (2) صندوق إشارات في المنطقة ما بين قريتي (ميت السباع/شبلنجة) بدائرة مركز شرطة بنها، وسير القطارات بصورتها الطبيعية ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بتصرفه فى المسروقات بالبيع لـ (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، باستهداف الأخير أمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والإحالة إلى النيابة العسكرية.