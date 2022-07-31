عاجل.. السيسى يوقع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.



جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.

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