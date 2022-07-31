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وألقى السفير المصرى، كلمة هنأ فيها الرئيس والحكومة الأوغندية على استضافة هذا الاجتماع، وأضاف أن مصر باعتبارها الرئيس المقبل للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المقرر عقدها فى شرم الشيخ نوفمبر 2022 تعمل على حشد الجهود الدولية لتنفيذ مخرجات مؤتمر جلاسجو الأخير والبناء عليها فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره وحشد تمويل المناخ، فضلا عن الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، مع التركيز على الأولويات والشواغل الإفريقية، معربا عن تطلع مصر للاستمرار فى التنسيق والعمل مع شقيقاتها الدول الإفريقية.
واعتمد الاجتماع بيانا مشتركا فى آخر جلساته التى ترأسها الرئيس موسيفينى، بمشاركة الرئيس الجنوب سودانى سالفا كير، والوزراء المعنيين من دول شرق إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقى والمنظمات الإقليمية، تم التأكيد فيه على ضرورة إعطاء قضية تغير المناخ أولوية قصوى، لا سيما وأن القارة الإفريقية هى أكثر المناطق تأثرا من تداعياته.
وشاركت السفارة، فى الاجتماعات الفنية التحضيرية للاجتماع على مدار الأيام الماضية، وركزت فى مداخلاتها خلالها على العلاقة بين تغير المناخ والهجرة وتداعيات ذلك على التنمية المستدامة، مبرزة التحديات التى تواجهها الدول النامية فى التعامل مع زيادة أعداد الفئات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ والكوارث الطبيعية، كما تم استعراض الجهود الوطنية لدعم صمود المواطنين والمجتمعات الأكثر تأثرا بتغير المناخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر بكمبالا يشارك فى الاجتماع الوزارى الإقليمى حول تغير المناخ والهجرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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