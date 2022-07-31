سفير مصر بكمبالا يشارك فى الاجتماع الوزارى الإقليمى حول تغير المناخ والهجرة

جدة - نرمين السيد - شارك أشرف سويلم، سفير مصر لدى أوغندا، فى الاجتماع الوزارى الإقليمى رفيع المستوى حول تغير المناخ والهجرة الذى استضافته الحكومة الأوغندية خلال الفترة 27-29 يوليو الجارى فى مدينة عنتيبى بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، بحضور كل من الرئيس الأوغندى يويرى موسيفينى والرئيس الجنوب السودانى سالفا كير ميارديت.





وألقى السفير المصرى، كلمة هنأ فيها الرئيس والحكومة الأوغندية على استضافة هذا الاجتماع، وأضاف أن مصر باعتبارها الرئيس المقبل للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المقرر عقدها فى شرم الشيخ نوفمبر 2022 تعمل على حشد الجهود الدولية لتنفيذ مخرجات مؤتمر جلاسجو الأخير والبناء عليها فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره وحشد تمويل المناخ، فضلا عن الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، مع التركيز على الأولويات والشواغل الإفريقية، معربا عن تطلع مصر للاستمرار فى التنسيق والعمل مع شقيقاتها الدول الإفريقية.

واعتمد الاجتماع بيانا مشتركا فى آخر جلساته التى ترأسها الرئيس موسيفينى، بمشاركة الرئيس الجنوب سودانى سالفا كير، والوزراء المعنيين من دول شرق إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقى والمنظمات الإقليمية، تم التأكيد فيه على ضرورة إعطاء قضية تغير المناخ أولوية قصوى، لا سيما وأن القارة الإفريقية هى أكثر المناطق تأثرا من تداعياته.

وشاركت السفارة، فى الاجتماعات الفنية التحضيرية للاجتماع على مدار الأيام الماضية، وركزت فى مداخلاتها خلالها على العلاقة بين تغير المناخ والهجرة وتداعيات ذلك على التنمية المستدامة، مبرزة التحديات التى تواجهها الدول النامية فى التعامل مع زيادة أعداد الفئات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ والكوارث الطبيعية، كما تم استعراض الجهود الوطنية لدعم صمود المواطنين والمجتمعات الأكثر تأثرا بتغير المناخ.