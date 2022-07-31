”التعليم” تعلن ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس حتى 31 أغسطس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 07:26 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك فى الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2022، للعام الدراسى 2022/2023.

وأوضحت الوزارة، أنه تم اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة على طلاب مرحلة التعليم الأساسى (من الصف الثانى الابتدائى حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادي) بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم شريطة أن يتوافق سن قبول الطالب المحول إلى التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام حال قبوله ببداية الحلقة الابتدائية التى تقدم بها للأزهر الشريف.

وأشارت إلى أنه يتقدم ولى الأمر الراغب فى التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن، على أن يكون تطبيق شرط مناظرة السن حتى نهاية الحلقة الابتدائية فقط، مع التأكيد على عدم قبول التحويل للملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى من الطرفين.

وحددت الوزارة، أن التحويل يكون بموافقة الجهة المنقول منها الطالب أولاً ولا يعتد بهذا التحويل إلا بموافقة الجهة المحول إليها، مع التنبيه المشدد على السادة المسؤولين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين على ضرورة أن يكون مؤرخ بتاريخ واضح.

ويشترط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم (المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، المدارس الخاصة لغات) النجاح فى اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى قضاء الطفل عامين بمرحلة رياض الأطفال قبل التحاقه بالصف الأول الابتدائي.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب المستنفذين سنوات الرسوب (عامين) فى الحلقة الإعدادية بالأزهر لهم الحق فى التقدم للامتحان بالتعليم العام من الخارج (منازل) بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهرى المقيدين به، على أن يتم تحويل الطالب من المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم بحالته الموضحة ببيان تدرجه الدراسى (ناجح/راسب).