إيرادات هيئة الأوقاف تتجاوز 134 مليون جنيه خلال يوليو من العام الجارى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم الأحد، أن خلال يوليو- الشهر الأول من العام المالى الجديد- سجلت متحصلات إيرادات الهيئة زيادة بمقدار 33 مليونا و972 ألفا و46 جنيها بنسبة 34 بالمائة عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى الماضى 2022/2021، وبزيادة قدرها 45 مليونا و497 ألفا و625 جنيها بنسبة 51.4 بالمائة عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى قبل الماضى 2021/2020.

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