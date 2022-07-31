جدة - نرمين السيد - وتعتمد استراتيجية وزارة الصحة، على تجريع البؤر ذات نسب الانتشار العالية 2% فأكثر فى المواطنين على مستوى المحافظة، وذلك بالتجريع بعقار البرازيكوانتيل 600 مجم. والعقار آمن وفعال ضد البلهارسيا ولا توجد له آثار جانبية، وتتم تلك الحملة من خلال الإدارات الصحية بكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دمياط.. انطلاق الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.