مصر تنظم جلسة افتراضية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، فى جلسة افتراضية خاصة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD تحت عنوان "اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية كوقود محرك للنمو الاقتصادى والازدهار".





ونظمت مصر الجلسة بالتنسيق مع سكرتارية الـ UNCTAD ودولة مدغشقر، وشارك فيها أيضا مسؤولو المنظمة الأممية العاملة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمدير التنفيذى للكوميسا ومسؤولو مفوضية الاتحاد الإفريقى، وسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وممثلو رجال الأعمال والقطاع الخاص الإفريقى.

وأكدت مساعد وزير الخارجية، فى مداخلتها خلال الجلسة على أن الإرادة السياسية لدى القادة الأفارقة كانت المحفز والدافع لنجاح هذه المفاوضات، إدراكا منهم بأن منطقة التجارة الحرة باتت ضرورة فى إطار التحصن ضد الصدمات الاقتصادية المتزامنة، وأحد المسارات الهامة المتاحة للانتعاش الاقتصادى.

وأضافت أنه منذ دخلت اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز النفاذ فى مايو 2019، خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، تقدمت المفاوضات بوتيرة ملحوظة فيما يتعلق بالتجارة فى السلع والخدمات.

كما أوضحت أن المناقشات حول المرحلة الثانية من المفاوضات التى تشمل موضوعات الاستثمار والمنافسة والتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية تسرى بشكل جيد، بما فى ذلك المحادثات حول صياغة بروتوكول إضافى لتعزيز إدماج وتمكين النساء والشباب فى التجارة.

كما أشارت جندى، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول فى القارة التى طورت القدرة على إنتاج لقاحات فيروس كورونا، فضلا عن حصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد منظمة الصحة العالمية، وكون مصر واحدة من ست دول إفريقية اختارتها منظمة الصحة العالمية فى فبراير 2022 كمتلقين لتكنولوجيا لقاح m-RNA.

ونوهت بأن مصر تقوم بدورها فى دعم شقيقاتها من الدول الإفريقية، مشيرة فى هذا الإطار إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا للدول الإفريقية.

وأضافت أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ستلعب دورا هاما فى ضمان التوزيع العادل للقاحات، وذلك عبر إنشاء سلاسل القيمة المضافة اللازمة التى تساعد فى التوطين الكامل لإنتاج اللقاحات، بحيث لا تضطر البلدان المنتجة مثل مصر إلى استيراد المواد الوسيطة من دول خارج القارة، فضلا عن كون منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بمثابة منتدى لتنسيق المواقف المشتركة فى المحافل الدولية مثل منظمة التجارة العالمية.