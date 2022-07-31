جدة - نرمين السيد - وأوضحت المؤسسة، أن زوج السيدة مريض بأمراض مزمنة تمنعه من العمل وتعيش مع زوجها وأولادها الثلاثة فى سكن إيجار. واستجابت حياة كريمة، لندائها، بتسليم رب الأسرة تروسيكل يوفر لهم مصدر دخل يعينهم على المعيشة. كما تم تجهيز ابنتها المقبلة على الزواج بـ"غسالة، وثلاجة، وبوتاجاز، بطانية، لحاف، مفارش سرير، تليفزيون.. غيرها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتروسيكل وتجهيز ابنتها.. حياة كريمة تستجيب لنداء مواطنة الإسماعيلية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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