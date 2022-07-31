42661 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية أدوا امتحانات الدور الثانى فى 38 مادة

جدة - نرمين السيد - أدى 42661 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية، بمختلف النوعيات "صناعى، زراعى، تجارى وفندقى"، اليوم الأحد، امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2021-2022، فى 38 مادة امتحانية "34 مواد فترة أولى، 4 مواد فترة ثانية"، وذلك داخل 447 لجنة.





وبحسب بيان صحفى، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات سارت بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير جميع السبل التى تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات التحريرية، والتشديد بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين، وضمان تأمين اللجان ومحيطها الخارجى بواسطة رجال الأمن المتواجدين للمشاركة بتأمين اللجان ومقراتها المختلفة.

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة، جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، للتأكيد على مدى تحقيق الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين مقرات لجان سير الامتحان بجميع المحافظات.

ووجه عمارة، التعليمات لجميع رؤساء غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تتعلق بمحاولات الغش التقليدى والإلكترونى باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى، وتم ضبط حالة واحدة للغش الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول، واطمئن بعدم تسجيل أية حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا خلال العملية الامتحانية اليوم.

امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية

وانطلقت امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021-2022، أمس السبت، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 9 أغسطس المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى لهذا العام 2022، بلغ حوالى 221 ألفا و827 طالبا وطالبة بكافة النوعيات كالتالى: 111534 صناعى، 41795 زراعى، 64542 تجارى و956 فندقى.

وبلغ عدد اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى لهذا العام 447 لجنة امتحانية بنوعيات التعليم الفنى كالتالى: 238 صناعى، 120 تجارى، 84 زراعى و5 فندقى.

وتبدأ الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثانى عام 2022، فى المواد ذات الورقة الامتحانية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 10-8-2022 وتنتهى يوم الخميس الموافق 11-8-2022.