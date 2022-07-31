نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الكليات العسكرية 2022 شروط التقديم في كلية الفنية العسكرية والحربية في المقال التالي
تنسيق الكليات العسكرية 2022 إذا كنت تبحث عن كلية، فإن الكليات العسكرية 2022 تعد خيارًا رائعًا سيساعد دليل الكليات العسكرية 2022 العديد من طلاب المدارس الثانوية وأولياء الأمور على الالتحاق بالكلية العسكرية، مع توفر المتطلبات والمستندات التي يجب أن تكون متاحة للتسجيل في الكليات العسكرية 2022.
حيث أعلنت القوات المسلحة قبول دفعة جديدة من الأكاديميات العسكرية المصرية والكليات العسكرية الحاصلة على شهادات الثانوية العامة وشهادات الثانوية الأزهرية، وحاملي الشهادات الثانوية وما يعادلها وكذبك من خريجي الجامعات ذوي المؤهلات العليا وسيتم إرسال دفعة 2022 إلى المؤسسات الموجودة في مختلف المحافظات.
شروط التقديم في كلية الفنية العسكرية 2022
- يقبل فقط الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي (قسم الرياضيات).
- يجب ألا يتجاوز العمر اعتبارًا من 11 يناير 2022 21 عامًا.
- قبول حاملي شهادة الأزهر المتوسطة (العلمية) والشهادات المعادلة من قسم العلوم.
- مدة الدراسة 5 سنوات أكاديمية (ميلادية).
- يجب أن تكون النسبة المئوية من الإجمالي 76٪ أو أكثر.
- يجب ألا يقل الطول عن (170 سم) للذكور و (155 سم) للإناث.
- يجب إرفاق استمارة الراتب للرجال واستلامها من إدارة التوظيف أو من إدارة التوظيف التي ينتمي إليها المرشح.
- يلتزم الطلاب الملتحقون بالكلية الحربية بارتداء الزي العسكري المقرر لهم والمعتمد من وزارة الدفاع من يوم تسجيلهم في السجل وبعد الانتهاء منه ، حيث يتعهدون بالإدلاء بشهادتهم كتابة.
- يسمح لضباط وضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة بالتقدم في ظل نفس الشروط وتحت الإشراف.
شروط الالتحاق بالكلية الحربية
- يجب أن يكون الطالب حاصلًا على الجنسية المصرية ولديه آباء وأجداد يستخدمون هذه الجنسية (باستثناء نتيجة التجنس / ولم يحصل الطالب أو والديه على جنسية أخرى).
- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات التي تعادلها / دبلوم المدرسة الثانوية (نظام مؤهل جامعي لمدة ثلاث سنوات أو يكون نظام خمس سنوات) بشرط أن تكون سنة التأهيل في 2022/2021.
- أن يكون الطالب مقيدًا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية في حالة حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2021 وألا يكون محكومًا عليه سابقًا بجريمة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.
- يجب أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك، ويجب أن يكون الطالب أعزب وغير متزوج من قبل ، وأن يتعهد بعدم الزواج طوال مدة الكلية ، ولا يجوز للطالب التقاعد أو أن يكون ذرية تأديبية.
- -عدم إعفاء الطالب من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الصحية.
- أن لا يقل الارتفاع عن (170 سم) لجميع المدارس العسكرية ماعدا مدرسة الطيران حيث لا يزيد ارتفاعها عن (158 سم) كحد أدنى.
- يجب أن يكون الطالب لائقًا لأسباب صحية وفقًا لشروط اللياقة لأسباب صحية التي يحددها المجلس الطبي العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة فحص الطالب في نفس المجموعة المتقدمة خلال العام إذا كان كذلك. لا يصلح لأسباب صحية.
- يجب على الطالب اجتياز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح
- ينهي الطالب بنجاح اختبار الثقة في القفز على المسبح من ارتفاع (7.5 متر) / دون تردد ولأول مرة في أقل من ثلاث ثوانٍ من لحظة إعطاء أمر القفز.
- أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية ، ويجب على الطالب اجتياز الاختبار الشخصي (الإفصاح عن العمولة) وفق لجنة التقييم ، ويجب على الطالب اجتياز اختبار المعلومات العامة بامتياز ، وعلى الطالب اجتياز الاختبار التفضيلي (إنجليزي – الحاسوب)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنسيق الكليات العسكرية 2022 شروط التقديم في كلية الفنية العسكرية والحربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.