تنسيق الكليات العسكرية 2022 شروط التقديم في كلية الفنية العسكرية والحربية

تنسيق الكليات العسكرية 2022 إذا كنت تبحث عن كلية، فإن الكليات العسكرية 2022 تعد خيارًا رائعًا سيساعد دليل الكليات العسكرية 2022 العديد من طلاب المدارس الثانوية وأولياء الأمور على الالتحاق بالكلية العسكرية، مع توفر المتطلبات والمستندات التي يجب أن تكون متاحة للتسجيل في الكليات العسكرية 2022.

حيث أعلنت القوات المسلحة قبول دفعة جديدة من الأكاديميات العسكرية المصرية والكليات العسكرية الحاصلة على شهادات الثانوية العامة وشهادات الثانوية الأزهرية، وحاملي الشهادات الثانوية وما يعادلها وكذبك من خريجي الجامعات ذوي المؤهلات العليا وسيتم إرسال دفعة 2022 إلى المؤسسات الموجودة في مختلف المحافظات.

شروط التقديم في كلية الفنية العسكرية 2022

يقبل فقط الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي (قسم الرياضيات).

يجب ألا يتجاوز العمر اعتبارًا من 11 يناير 2022 21 عامًا.

قبول حاملي شهادة الأزهر المتوسطة (العلمية) والشهادات المعادلة من قسم العلوم.

مدة الدراسة 5 سنوات أكاديمية (ميلادية).

يجب أن تكون النسبة المئوية من الإجمالي 76٪ أو أكثر.

يجب ألا يقل الطول عن (170 سم) للذكور و (155 سم) للإناث.

يجب إرفاق استمارة الراتب للرجال واستلامها من إدارة التوظيف أو من إدارة التوظيف التي ينتمي إليها المرشح.

يلتزم الطلاب الملتحقون بالكلية الحربية بارتداء الزي العسكري المقرر لهم والمعتمد من وزارة الدفاع من يوم تسجيلهم في السجل وبعد الانتهاء منه ، حيث يتعهدون بالإدلاء بشهادتهم كتابة.

يسمح لضباط وضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة بالتقدم في ظل نفس الشروط وتحت الإشراف.

شروط الالتحاق بالكلية الحربية