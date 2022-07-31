عاجل.. السيسى يوجه بتحويل معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة

جدة - نرمين السيد - تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خصوصا فى قطاعات الطرق والكبارى والمشروعات الإنشائية والمعمارية، إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم استعراض جهود تطوير معهد ناصر للعلاج بإضافة مبان جديدة وتطوير المبانى الأساسية القائمة، واستحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة، وزيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار 1000 سرير إضافى، إلى جانب زيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى، والمنشآت الخدمية وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة. ووجه الرئيس بتحويل المعهد ليصبح مدينةً طبيةً متكاملةً، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية فى هذا المجال، أخذًا فى الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية فى مصر.

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