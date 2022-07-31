  «بيزوس إيرث»: COP27 بمصر سيمنح العالم فرصة رائعة للتفكير فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأكد ستير المبعوث الخاص السابق للبنك الدولى المعنى بتغير المناخ أن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف تمنح العالم فرصة رائعة للتفكير بشكل أكبر فى إفريقيا، مضيفا: "نحن بحاجة إلى جعله مؤتمر الأطراف فى إفريقيا لذا، فإن ما يحاول بنك التنمية الإفريقى والمجلس الأطلسى القيام به لزيادة الوعى هو أمر بالغ الأهمية".

وقال أعضاء اللجنة التى ناقشت تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقى 2022 الصادر عن بنك التنمية الإفريقى فى حدث استضافه المجلس الأطلسى، إن إفريقيا تستحق أعلى أولوية الاهتمام فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27 المقرر عقده فى نوفمبر من هذا العام بشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال زيارة فريق من مجموعة بنك التنمية الإفريقى بقيادة كبير الاقتصاديين بالإنابة ونائب رئيس البنك كيفن أوراما لواشنطن لتقديم تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية 2022، إلى قادة الفكر الدوليين والهيئات الأخرى، بحسب تقرير أورده موقع البنك.

وتحت عنوان "دعم المرونة المناخية والتحول العادل للطاقة فى إفريقيا"، سلط تقرير هذا العام الضوء على تغير المناخ باعتباره تهديدًا متزايدًا للحياة وسبل العيش فى إفريقيا.

ووصف أندرو ستير الرئيس التنفيذى لصندوق "بيزوس إيرث" تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقى لعام 2022 بأنه "تقرير ممتاز، فهو يوضح بشكل جميل تباطؤ الاقتصاد العالمى، والعاصفة المثالية لارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة، وأسعار الفائدة والزيادات الصادمة فى تأثير تغير المناخ فى وقت لم تعد فيه الموارد الدولية ما يحتاجون إليه".

وفى عرض تقديمى للتقرير، دعا القائم بأعمال كبير الاقتصاديين كيفن أوراما إلى تنسيق السياسات واتباع نهج أكثر شمولية لمعالجة تغير المناخ.

وقال أوراما: "خسرنا 5% إلى 15% من نمو نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى إفريقيا بسبب تغير المناخ، بالإضافة إلى قضايا أخرى يقودها تغير المناخ فى القارة، ووسط هذه الصعوبات تكمن فرص الابتكار، دعونا نفكر بشكل كبير، ونتصرف بشكل كبير، وننقذ الكوكب".

وتابع بقوله: "بينما نستعد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، فإن الوفاء بالتزام تمويل المناخ السنوى لعام 2009 البالغ 100 مليار دولار والذى وعدت به الدول ذات الدخل المرتفع للدول النامية سيساعد فى استعادة الثقة فى أننا جادون بشأن تغير المناخ على الرغم من أنه ليس كافيا".

وقال نائب مساعد المدير لشؤون إفريقيا فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تايلر بيكلمان إن تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقى "يجسد بشكل مقنع التحديات الحقيقية والملحة لتحقيق انتقال عادل للطاقة فى إفريقيا".

وحذر بيكلمان من فشل أربعة مواسم ممطرة فى القرن الأفريقى - مع احتمال حدوث الخامس هذا الصيف - هو نتيجة مباشرة لارتفاع درجة حرارة المناخ، وللأسف قد يصبح هذا هو القاعدة.

وقال إن الولايات المتحدة ستضمن أن يكون لشركائها الأفارقة القدرة والموارد لتطوير الأساس لاقتصاد مستدام ومنخفض الكربون يوفر طاقة كافية للنمو.

وأضاف: "فى حين أن التحديات هائلة، فإننا نرى الكثير من الأسباب للتفاؤل، ستساعد الاستثمارات المستدامة فى التكيف والتخفيف، من خلال الطاقة المتجددة وممارسات استخدام الأراضى الذكية مناخيًا، فى توفير مسار للبلدان الإفريقية لتطوير طرق مبتكرة، وبناء مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا للناس فى جميع أنحاء القارة".

وأوضح المدير الأول للمجلس الأطلسى راما ياد أنه أصبح من المهم النظر إلى إفريقيا وتغير المناخ.

وتضمن الحدث حلقة نقاشية حول التقرير، ضمت أنتونى سيمباسا، القائم بأعمال مدير قسم سياسات الاقتصاد الكلى واستدامة الديون والتنبؤ فى بنك التنمية الإفريقى، أيان آدم، المدير الأول والرئيس التنفيذى لشركة AFC Capital Partners فى مؤسسة Africa Finance Corporation، جيفرى كريلا، نائب الرئيس للسياسة العامة العالمية والشؤون الحكومية، كوزموس للطاقة، وكوين كوين، الشريك المؤسس فى كوباندا كابيتال.

ويقدم تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية لعام 2022 خيارات سياسية قائمة على الأدلة لدفع النمو الشامل من خلال بناء المرونة فى مواجهة تغير المناخ والتحول العادل للطاقة فى إفريقيا.

كان الحدث فرصة لتقييم أصحاب المصلحة السياسيين فى واشنطن العاصمة للنتائج الرئيسية للتقرير وكذلك مناقشة الأولويات والتوصيات القابلة للتنفيذ فى التحضير والتحضير لمؤتمر COP27.

يشار إلى أن صندوق "بيزوس للأرض" أطلقه مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، وكان قد أعلن فى نوفمبر عام 2021 أن صندوق بيزوس للأرض سيدفع مليارى دولار لحماية الطبيعة وتغيير أنظمة الغذاء.