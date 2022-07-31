خاص- الصحة لـ«دوت الخليج»: ملف إلكترونى لكل سيدة تتلقى خدمات تنظيم الأسرة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة دعاء محمد، رئيس الإدارة المركزية لقطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إنه تم إنشاء نظام إلكترونى جديد لأول مرة بالوزارة، لربط السيدات "المنتفعات" من خدمات قطاع تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية، بداية من دخولها الوحدات الصحية لتلقى الخدمة.





وتابعت فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، اليوم الأحد : "عند دخول "السيدة "المنتفعة" لتلقى الخدمة بالوحدة الصحية، سيتم عمل ملف صحى إلكترونى لها، به كل التفاصيل الخاصة بها، مشيرة إلى أن ذلك الملف سيكون به تاريخها المرضى والإنجابى سيتم تحديثه بشكل دورى بمجرد دخولها الوحدة الصحية".

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لقطاع تنظيم الأسرة، أنه تم انشاء البرنامج الإلكترونى والانتهاء منه وسيتم تطبيقه كمرحلة أولى فى محافظة الفيوم خلال الشهرين المقبلين كتجربة، ثم سيتم تعميمه على باقى محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أنه يأتى ذلك من ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للأرتقاء بجودة حياة المواطن المصرى من خلال ضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية.