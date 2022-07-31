عاجل.. السيسى يتابع الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية

جدة - نرمين السيد - تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خصوصا فى قطاعات الطرق والكبارى والمشروعات الإنشائية والمعمارية، إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.





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