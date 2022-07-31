عاجل- هل تواجه مصر الحالة الجوية المؤثرة على دول الخليج؟.. الأرصاد ترد

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وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن بعض دول الخليج تأثرت بحالة استثنائية من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية.
وأشارت إلى أن الحالة الجوية المؤثرة على دول الخليج غير مؤثرة على مصر، حيث تتأثر مصر بامتداد منخفض الهند الموسمى الذى يعمل على رفع درجة الحرارة ونسب الرطوبة.
وهطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية على كل من الإمارات وإيران وسلطنة عمان وقطر والبحرين وأدت إلى حدوث فيضانات عارمة على الرغم من أن هذه الأمطار موسمية ومعتادة صيفا لكنها هذا العام كانت تفوق التوقعات.
وتعتبر هذه من أعنف الحالات التى تتعرض لها الإمارات أو أعنفها على الإطلاق من حيث غزارة الأمطار وكمياتها حيث سقطت 170 مم فى 48 ساعة.
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