جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب اليوم الأحد، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية المعروف "بمشروعك" قدم قروضا للشباب قدرها 2 مليار و857 مليونا و460 ألف جنيه لتمويل 17 ألفا و699 مشروعًا متنوعًا لتوفير 52 ألفا 795 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.





وأضاف محافظ الشرقية أن "مشروعك" يساهم فى القضاء على مشكلة البطالة ويوفر حياة كريمة للشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية، مشددا على القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض للشباب، وتذليل كافة العقبات ودفع عجلة التنمية بالمحافظة. وأشار المحافظ إلى أن مركز ديرب نجم يحتل المركز الأول فى منح القروض للشباب، حيث بلغ حجم القروض المقدمة به 350 مليونا و686 ألفا و25 جنيها لتمويل 2484 مشروعا، يليه مركز الحسينية بإجمالى قروض قدرها 317 مليونا و324 ألفا و250 جنيها، لتمويل 795 مشروعا، ثم مركز أولاد صقر بإجمالى قروض 303 ملايين و882 ألفا و900 جنيه لتمويل 1288 مشروعا. من جانبه أكد مدير مشروعك بالمحافظة العربى الشبراوى أن أهم المشروعات التى تم تنفيذها محطات تموين وقود ومصانع للأعلاف والأسمدة العضوية والملابس والصناعات الكهربائية وتجارة الحبوب والسيراميك والمفروشات ورشة موبيليا وتجارة حبوب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديم نحو 3 مليارات جنيه قروض من «مشروعك» لشباب الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.