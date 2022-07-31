وأكد المحافظ استمرار غلق الشاطئ، مشيرًا إلى أنه خطر للغاية، وممنوع النزول به نهائيا حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، مضيفا أنه تم وضع نظام تأمين مشدد على الشاطئ لمنع دخول المواطنين.
على الصعيد ذاته، تابع المحافظ نظافة الشوارع بقرية النخيل وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم لتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق بقرية النخيل.
وأشار إلى أن المحافظة تلقت العديد من الشكاوى من الأهالى، وعلى الفور تم توجيه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، للتعامل الفورى مع تلك الشكاوى.
وأكد المحافظ على تكثيف الحملات اليومية بقرية النخيل، وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، مضيفا أننا "مستمرون فى أعمال تحسين الخدمات فى قرية النخيل، من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية يتفقد شاطئ النخيل للتأكد من خلوه من المصطافين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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