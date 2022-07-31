محافظ الإسكندرية يتفقد شاطئ النخيل للتأكد من خلوه من المصطافين

جدة - نرمين السيد - قام محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الأحد، بجولة تفقدية مفاجئة داخل شاطئ النخيل بنطاق حى العجمى، للتأكد من خلو الشاطئ من المصطافين حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على أرواحهم.





وأكد المحافظ استمرار غلق الشاطئ، مشيرًا إلى أنه خطر للغاية، وممنوع النزول به نهائيا حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، مضيفا أنه تم وضع نظام تأمين مشدد على الشاطئ لمنع دخول المواطنين.

على الصعيد ذاته، تابع المحافظ نظافة الشوارع بقرية النخيل وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم لتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق بقرية النخيل.

وأشار إلى أن المحافظة تلقت العديد من الشكاوى من الأهالى، وعلى الفور تم توجيه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، للتعامل الفورى مع تلك الشكاوى.

وأكد المحافظ على تكثيف الحملات اليومية بقرية النخيل، وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، مضيفا أننا "مستمرون فى أعمال تحسين الخدمات فى قرية النخيل، من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية".