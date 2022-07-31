إعادة فتح باب التقديم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعادة فتح الموقع الإلكترونى الخاص بتلقى طلبات التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، حتى يوم 3 أغسطس 2022، تحقيقا لرغبة الكثير من أولياء الامور والطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكترونى أثناء الفترة المدرجة بإعلان التقدم.
وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، فإنه فى هذا الإطار سيتم تعديل موعد الامتحانات ليكون يوم السبت الموافق 13-8-2022، بدلا من السبت الموافق 6-8-2022.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الاستعداد الكامل والجيد لتنظيم العمل بمدارس العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسى 2022-2023، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
بدوره، قال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، إنه سيتم إعلان أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين فى عين شمس، خلال الأسبوع الجارى، على أن تعقد امتحانات القبول بمدرسة المتفوقين فى عين شمس، بنفس المواعيد المقررة بإعلان التقدم الخاص بها.
وأضاف حجازى، أن الوزارة تسعى جاهدة فى التوسع فى إنشاء تلك النوعية من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، تلبية لرغبات الطلاب وأولياء الأمور.
ويتاح تقديم طلبات الالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا "STEM"، عبر هذا الرابـــــــــــــــط http://emis.gov.eg
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