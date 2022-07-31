شعراوى: الانتهاء من تحديد مراكز المرحلة الثانية فى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الأحد، فى جلسة " حياة كريمة .. أيقونة الجمهورية الجديدة " والتى عقدت ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الجمهورية الثانى "مصر السيسى .. الطريق إلى الجمهورية الجديدة" والذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور عدد من وزراء التضامن الاجتماعى و الشباب والرياضة ومحافظى أسيوط وأسوان والغربية ومطروح.

وقال وزير التنمية المحلية إن استثمارات "حياة كريمة" ستتخطى مبلغ تريليون جنيه خلال تنفيذ الثلاث مراحل، لافتًا الى أن المتوسط العام للتنفيذ على مستوى الجمهورية فى محافظات المرحلة الأولى وصل إلى حوالى 55 %، مشددا على التزام الدولة المصرية الكامل بالانتهاء من كافة المشروعات المخطط لها وتطوير جميع القرى على ثلاث مراحل لتحسين مستوى معيشة حوالى 60 مليون مواطن يعيشون فى قرى الريف المصرى.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك بعض التحديات التى واجهت عملت تنفيذ المشروعات فى مبادرة " حياة كريمة " أبرزها تداعيات الأزمة المالية العالمية وتعثر سلاسل الإمداد بالمكونات المستوردة نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع فى تنفيذ مشروعات البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

وحول آخر الاستعداد الخاصة بالمرحلة الثانية للمبادرة قال وزير التنمية المحلية إنه تم الانتهاء من تحديد مراكز المرحلة الثانية وهى 52 مركزا فى 19 محافظة (444 وحدة قروية – 1640 قرية رئيسية - حوالى 10 آلاف تابع) ، موضحا أن المرحلة الثانية ستشهد لأول مرة ضم 30 قرية من محافظة مطروح، حيث سيتم العمل بها على مستوى التجمعات الريفية وبحلول ونمط مشروعات يناسب الطبيعة العمرانية والاجتماعية والثقافية بهذه التجمعات.

وأضاف أنه جارى الانتهاء من حصر الاحتياجات ووضع خطة المشروعات التى سيتم تنفيذها بكل قرية من القرى المستهدفة، كما أنه جارى حصر كافة الأراضى المملوكة للدولة وكافة المبانى الخدمية غير المستغلة بقرى المرحلة الثانية استعدادًا لاستخدامها فى إقامة المشروعات المخططة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المجتمعية بكافة الوحدات المحلية القروية بالمرحلة الثانية ولعبت دورًا كبيرًا فى تحديد الاحتياجات المطلوبة بكل قرية، وسيتم بدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالمرحلة الثانية أكتوبر 2022، على أن يتم البدء فى تنفيذ باقى المشروعات يناير 2023.

وعرض الوزير خلال الجلسة أهم أدوار وزارة التنمية المحلية فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تتمثل فى أدوار تنسيقية داعمة بشكل مباشر لتوفير الأراضى المطلوبة للمشروعات وتذليل معوقات التنفيذ والتنسيق وتعزيز وتنظيم مشاركة المواطنين فى البرنامج من خلال لجان التنمية المجتمعية، كما تتضمن أدوار الوزارة التنفيذية حيث تتولى التنفيذ المباشر للمشروعات المكملة لاستثمارات المبادرة الرئاسية وأهمها مشروعات الأسواق الحضرية والمواقف ونقاط الإطفاء بالاضافة الى مشروعات التمكين الاقتصادى وخلق فرص العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك أدوار تشغيلية وداعمة تقوم بها الوزارة لاستدامة واستمرارية المستوى التنموى للقرى ويتمثل ذلك فى تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والتنسيق بين الجهات المنتقلة إليها وتطوير الهياكل المؤسسية للقرى وتدريب وتأهيل موظفى الإدارة المحلية ليتمكنوا من متابعة وتشغيل وصيانة الخدمات والمشروعات والحفاظ على الاستثمارات التى ضختها المبادرة فى القرى المستهدفة.

وحول جهود الوزارة فى توفير الأراضى لإقامة المشروعات فى المبادرة الرئاسية، قال "شعراوى" إنه تم توفير حوالى 5321 قطعة أراضى وتسليمها لإنشاء المشروعات على أرض الواقع من إجمالى 99.64%.. مشيدا بتبرعات المواطنين والتى بلغت حوالى 712 قطعة أراضى بنسبة 13% من إجمالى الآراضى المطلوبة بإجمالى 2 مليون متر بما يعادل 2 مليار جنيه ، كما أن نسبة نزع الملكية لم تتعدى حوالى 7%.

وفيما يخص ملف التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل قال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تعمل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك حيث تم توفير أكثر من 35 ألف فرصة عمل فى 19 محافظة، موضحا أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتمديد الاحتياجات من مشروعات الإدارة المحلية ( مواقف - أسواق - نقاط إطفاء) حيث يتم إنشاء حوالى 511 مشروعا بتكلفة قرابة 2 مليار جنيه.

وأضاف "شعراوى" أن الجهات الدولية المعنية بعملية التنمية أشادت بمشروع حياة كريمة والذى يعد مشروع القرن ويجمع تحسين العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين فى قرى الريف المصرى، مؤكدا أنه تم الانتهاء من 94 مجمعا حكوميا خدميا بالقرى المستهدفة من إجمالى 332 مجمعا، لافتا إلى قيام الوزارة من خلال التنسيق مع كافة ممثلى الوزارات والهيئات المقرر انتقالها للمجمع وعلى رأسها الداخلية والتضامن الاجتماعى والاتصالات والتموين والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهيئة البريد ويضم المركز التكنولوجى حوالى 12 شباكا تعمل كشبابيك أمامية لكافة الجهات.

وأشار إلى أنه تم إعداد هيكل تنظيمى يتناسب مع طبيعة الخدمات التى تقدم من خلال الوحدات المحلية لمرحلة بدء تشغيل مشروعات ومرافق " حياة كريمة " وتم اعتماد الهيكل من مجلس الوزراء فى يناير 2022 وجارى اعتماده وتطبيقه بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويضم الهيكل المطور للوحدة المحلية القروية حوالى 20 موظفا.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن البرنامج التدريب الذى تنفذه الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية بالوحدات المحلية القروية فى المراكز المستهدفة قارب على الانتهاء حيث يبلغ عدد الموظفين حوالى 11084 موظفا، لافتا إلى أن البرنامج التدريبى تم تنفيذه فى مركز سقارة للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج الاغذية العالمى واتحاد البلديات الهولندية بدعم من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.