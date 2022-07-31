إزالة 19 حالة تعد بالبناء على أراضى زراعية وأملاك دولة بمغاغة

وأوضح خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مغاغة، أن الوحدة المحلية بقرية برطباط أزالت حالتى تعد بالبناء على أرض زراعية فى المهد، وإيقاف وإزالة أعمال بناء على أرض إصلاح زراعى بعزبة على باشا بحرى المدينة وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف "عبد الرؤوف" أن الوحدة المحلية بقرية ميانة تمكنت من إزالة 10 حالات بناء مخالف بدون ترخيص على أرض أملاك دولة بـقرية زاوية الجدامى، وحالتى تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية حميدة الجندى وحالة أخرى فى المهد، بالإضافة إلى ردم حفر أساسات على أرض إصلاح زراعى بقرية ملاطية وفى قرية شارونة تم إيقاف وإزالة 3 حالات تعد فى المهد على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
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