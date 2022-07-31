إزالة 19 حالة تعد بالبناء على أراضى زراعية وأملاك دولة بمغاغة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا عن إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى 3 قرى هى برطباط وميانة وشارونة خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية تنفيذا لتكليفات أسامة القاضى محافظ المنيا للتصدى بكل حزم لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائى وضرورة المتابعة المستمرة لرصد حالات البناء المخالف والتصدى لها، حفاظاً على أملاك الدولة.





وأوضح خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مغاغة، أن الوحدة المحلية بقرية برطباط أزالت حالتى تعد بالبناء على أرض زراعية فى المهد، وإيقاف وإزالة أعمال بناء على أرض إصلاح زراعى بعزبة على باشا بحرى المدينة وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف "عبد الرؤوف" أن الوحدة المحلية بقرية ميانة تمكنت من إزالة 10 حالات بناء مخالف بدون ترخيص على أرض أملاك دولة بـقرية زاوية الجدامى، وحالتى تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية حميدة الجندى وحالة أخرى فى المهد، بالإضافة إلى ردم حفر أساسات على أرض إصلاح زراعى بقرية ملاطية وفى قرية شارونة تم إيقاف وإزالة 3 حالات تعد فى المهد على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.