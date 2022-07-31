وزير التنمية المحلية يشارك في جلسة ” حياة كريمة .. أيقونة الجمهورية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 04:25 مساءً - *اللواء محمود شعراوي : 30 ألف مشروع جار تنفيذها خلال المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية تشمل كافة القطاعات الخدمية للمواطنين *

*وزير التنمية المحلية : الانتهاء من تحديد مراكز المرحلة الثانية في 19 محافظة وضم 30 قرية بمطروح وبدء التنفيذ أكتوبر القادم بمشروعات الصرف الصحي*

شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم ، في جلسة " حياة كريمة .. أيقونة الجمهورية الجديدة " والتي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الجمهورية الثاني " مصر السيسي .. الطريق إلي الجمهورية الجديدة " والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية وذلك بحضور عدد من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشباب والرياضة والسادة محافظي أسيوط وأسوان والغربية ومطروح .

وأكد اللواء محمود شعراوي أن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تتضمن تنفيذ 30 ألف مشروع رئيسي وفرعي علي مستوى مختلف القطاعات لاسيما شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والمجمعات الحكومية النموذجية، والري والزراعة، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبرامج التضامن الاجتماعي، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية.

وقال وزير التنمية المحلية ان استثمارات " حياة كريمة " ستتخطي مبلغ تريليون جنيه خلال تنفيذ الثلاث مراحل ، لافتاً الي أن المتوسط العام للتنفيذ علي مستوي الجمهورية في محافظات المرحلة الأولي وصل إلي حوالي 55 % .

وشدد اللواء محمود شعراوي علي إلتزام الدولة المصرية الكامل بنهو كافة المشروعات المخطط لها وتطوير جميع القري علي ثلاث مراحل لتحسين مستوي معيشة حوالي 60 مليون مواطن يعيشون في قري الريف المصري .

وأوضح وزير التنمية المحلية ان هناك بعض التحديات التي واجهت عملت تنفيذ المشروعات في مبادرة " حياة كريمة " ومنها تداعيات الأزمة المالية العالمية وتعثر سلاسل الامداد بالمكونات المستوردة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية ، مشيراً الي توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة ".

وحول آخر الاستعداد الخاصة بالمرحلة الثانية للمبادرة قال وزير التنمية المحلية

أنه تم الانتهاء من تحديد مراكز المرحلة الثانية وهي 52 مركز في 19 محافظة (444 وحدة قروية – 1640 قرية رئيسية - حوالي 10 آلاف تابع) ، وأوضح " شعراوي " أن المرحلة الثانية ستشهد لأول مرة ضم 30 قرية من محافظة مطروح، حيث سيتم العمل بها على مستوى التجمعات الريفية وبحلول ونمط مشروعات يناسب الطبيعة العمرانية والاجتماعية والثقافية بهذه التجمعات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه جاري الانتهاء من حصر الاحتياجات ووضع خطة المشروعات التي سيتم تنفيذها بكل قرية من القرى المستهدفة ، كما أنه جاري حصر كافة الأراضي المملوكة للدولة وكافة المباني الخدمية غير المستغلة بقرى المرحلة الثانية استعدادًا لاستخدامها في إقامة المشروعات المخططة.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أنه تم الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المجتمعية بكافة الوحدات المحلية القروية بالمرحلة الثانية ولعبت دورا كبيرا في تحديد الاحتياجات المطلوبة بكل قرية ، وسيتم بدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمرحلة الثانية أكتوبر 2022، على أن يتم البدء في تنفيذ باقي المشروعات يناير 2023.

وعرض الوزير خلال الجلسة أهم أدوار وزارة التنمية المحلية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تتمثل في أدوار تنسيقية داعمة بشكل مباشر لتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات وتذليل معوقات التنفيذ والتنسيق وتعزيز وتنظيم مشاركة المواطنين في البرنامج من خلال لجان التنمية المجتمعية ، كما تتضمن أدوار الوزارة التنفيذية حيث تتولي التنفيذ المباشر للمشروعات المكملة لاستثمارات المبادرة الرئاسية وأهمها مشروعات الأسواق الحضرية والمواقف ونقاط الإطفاء بالاضافة الي مشروعات التمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

وأوضح وزير التنمية المحلية ان هناك أدوار تشغيلية وداعمة تقوم بها الوزارة لاستدامة واستمرارية المستوي التنموي للقري ويتمثل ذلك في تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والتنسيق بين الجهات المنتقلة إليها وتطوير الهياكل المؤسسية للقري وتدريب وتأهيل موظفي الادارة المحلية ليتمكنوا من متابعة وتشغيل وصيانة الخدمات والمشروعات والحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها المبادرة في القري المستهدفة .

وحول جهود الوزارة في توفير الأراضي لإقامة المشروعات في المبادرة الرئاسية ، قال اللواء محمود شعراوي أنه تم توفير حوالي 5321 قطعة أراضي وتسليمها لانشاء المشروعات علي أرض الواقع من إجمالي 99.64% ، وأشاد وزير التنمية المحلية بتبرعات المواطنين والتي بلغت حوالي 712 قطعة أراضي بنسبة 13% من إجمالي الآراضي المطلوبة بإجمالي 2 مليون متر بما يعادل 2 مليار جنيه ، كما أن نسبة نزع الملكية لم تتعدي حوالي 7% .

وفيما يخص ملف التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل قال وزير التنمية المحلية ان الوزارة تعمل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك حيث تم توفير أكثر من 35 ألف فرصة عمل في 19 محافظة .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتمديد الاحتياجات من مشروعات الإدارة المحلية ( مواقف - أسواق - نقاط إطفاء) حيث يتم انشاء حوالي 511 مشروع بتكلفة حوالي 2 مليار جنيه .

وأضاف " شعراوي " ان الجهات الدولية المعنية بعملية التنمية أشادت بمشروع حياة كريمة والذي يعد مشروع القرن ويجمع تحسين العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين في قري الريف المصري .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من 94 مجمع حكومي خدمي بالقري المستهدفة من إجمالي 332 مجمع ، لافتا الي قيام الوزارة من خلال التنسيق مع كافة ممثلي الوزارات والهيئات المقرر انتقالها للمجمع وعلي رأسها الداخلية والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهاز المركزي للتنظيم والادارة وهيئة البريد ويضم المركز التكنولوجي حوالي 12 شباك تعمل كشبابيك أمامية لكافة الجهات.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي إنه تم إعداد هيكل تنظمي يتناسب مع طبيعة الخدمات التي تقدم من خلال الوحدات المحلية لمرحلة بدء تشغيل مشروعات ومرافق " حياة كريمة " وتم اعتماد الهيكل من مجلس الوزراء في يناير ٢٠٢٢ وجاري اعتماده وتطبيقه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويضم الهيكل المطور للوحدة المحلية القروية حوالي ٢٠ موظف .

وأعلن وزير التنمية المحلية أن البرنامج التدريب الذي تنفذه الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية بالوحدات المحلية القروية في المراكز المستهدفة قارب علي الانتهاء حيث يبلغ عدد الموظفين حوالي ١١٠٨٤ موظف ، لافتا الي ان البرنامج التدريبي تم تنفيذه في مركز سقارة للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج الاغذية العالمي واتحاد البلديات الهولندية بدعم من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .