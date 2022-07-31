«مكافحة الفساد».. رسالة وزير العدل ورئيس النيابة الإدارية للمعاونين الجدد

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واستُهلت مراسم أداء اليمين بكلمة ألقاها المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، توجه فيها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ لإصداره القرارات الجمهورية بتعيين معاونى النيابة الإدارية الجدد.
كما رحب فى كلمته بالمستشار عمر مروان، وزير العدل، مهنئًا معاونى النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، مؤكدا عليه أن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة المقدسة، ومشددا على ضرورة التحلى بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون وتحقيق العدالة.
وأنهى كلمته، مؤكدًا على دور أعضاء النيابة الإدارية المقدس فى حماية الوطن، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.
كما ألقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، كلمة رحب فيها بالمستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ المعاونين الجدد، وطالبهم بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم والاجتهاد ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة.
وأكد أن وزارة العدل لن تدخر جهدًا فى دعمهم وصقل مهاراتهم بما يكفل لهم أداء رسالتهم لمكافحة الفساد وحماية المال العام لإقامة دعائم دولة القانون تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وعقب ذلك أجريت مراسم حلف اليمين القانونية، حيث ردد المعينون الجدد القسم خلف المستشار أحمد مرسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وفى الختام، قام كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتبادل الدروع التذكارية.
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