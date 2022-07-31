جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على معظم الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 24

دمنهور 35 24

بلطيم 31 25

مطروح 31 23

السلوم 32 21

سيوة 38 22

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 23

السويس 37 23

العريش 33 24

رفح 33 24

رأس سدر 37 26

نخل 37 18

نويبع 38 27

طابا 37 27

كاترين 34 19

الطور 35 24

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 40 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 40 27

الوادى الجديد 41 22

شلاتين 39 26

أبو رماد 38 27

حلايب 34 25

رأس حدربة 35 26

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الإثنين.. «الأرصاد»: شديد الحرارة نهارا رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 36° على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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