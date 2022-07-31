عرض الطفل ياسين على فريق من أساتذة علاج الأورام بعد نقله لمصر

جدة - نرمين السيد - تابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية للطفل ياسين، بعد نقله من أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية، بطائرة طبية خاصة.





يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، لتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لجميع المصريين، وبناء على التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية برعاية أبناء مصر من المقيمين فى الخارج.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الطفل ياسين، وصل إلى مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، قادما من المملكة العربية السعودية.

وأضاف عبدالغفار، أن والد المريض تواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بإشرف وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لنقل الطفل من الأراضى السعودية إلى مصر، بواسطة طائرة طبية خاصة.

وأكد أن الوزير وجه بإرسال سيارة إسعاف مجهزة بوحدة رعاية مركزة، وجهاز تنفس صناعى، إلى مطار القاهرة، لنقل الطفل فور وصوله، بمرافقة الدكتورة منى عبدالقادر استشارى الرعاية المركزة بالمعهد القومى للأورام، وتم استقباله فى قسم الرعاية المركزة فى المعهد القومى للأورام، وعرضه على فريق من أساتذة علاج الأورام، تحت إشراف الدكتور عماد عبيد رئيس قسم أورام الأطفال بالمعهد، للبدء فى استكمال العلاج، وفقا لأحدث البروتوكولات العالمية.