توجيهات رئاسية ببدء دراسة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببدء الدراسات الخاصة بصياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد، لافتًا إلى أن هناك تكليفات بالتوسع فى الزراعة التعاقدية، لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لصياغة رؤية لأسعار توريد المحاصيل الزراعية، والذى حضره الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلى السيسى رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

وأشار مدبولى إلى ضرورة الاستفادة من الإيجابيات التي تحققت من خلال منظومة توريد القمح للعام الحالى، بما يتيح الفرصة لتطبيقها على عدد من المحاصيل الأخرى، مع تلافى أية سلبيات تكون قد كشفت عنها التجربة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاعلان خلال الفترة القليلة المقبلة عن رؤية الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك أهمية توفير التقاوى الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، من خلال منافذ وزارة الزراعة، بما يسهم فى تحقيق المستهدف من إنتاجية الفدان.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وجود آلية محددة لتسعير المحاصيل الزراعية، وشهد الاجتماع طرح عدد من الأفكار التي تسهم في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خصوصًا القمح، وتوريدها، واقتراح أن تكون هناك لجنة تعمل على تسعير السلع الاستراتيجية المختلفة، وتعرض نتائج اجتماعاتها بشكل منتظم، قبل اتخاذ أية قرارات في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم الإشارة أيضًا خلال الاجتماع إلى أنه سيتم على الفور من الآن طرح التقاوى في المنافذ، كما أنه من المخطط أن تكون كل التقاوى فى عام 2023 معتمدة من خلال وزارة الزراعة، وتسعى الوزارة لتحقيق احتياطى استراتيجى من التقاوى، والعمل وفق رؤية تستهدف تصدير التقاوى مستقبلاً، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة أصبح لديها لأول مرة فى تاريخها 148 ألف طن من التقاوى، تغطى مساحة 2.5 مليون فدان.

وأشار السفير نادر سعد إلى أنه يتم العمل حالياً بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة على وضع سعر استرشادي لعدد من المحاصيل، وكلف رئيس الوزراء بالانتهاء من الدراسة المطلوبة بشأن صياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد، لعرضها على مجلس الوزراء.