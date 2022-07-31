بدء صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم لشهر أغسطس غدا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن تم صرف الاستعاضة الأولى لمنافذ توزيع ‏السلع التموينية لشهر أغسطس، مشيرًا إلى أن بدء صرف السلع ‏التموينية لشهر أغسطس غدًا بالنسب المقررة لكل مواطن ‏على بطاقة الدعم من السلع الأساسية "الزيت – الأرز – السكر"، بالإضافة ‏إلى اختيار المواطن من السلع الأخرى حسب الدعم المقرر له ‏على بطاقة الدعم.





وأشار وزير التموين، إلى أن الزيادة ‏المقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقا لبرنامج الحماية ‏الاجتماعية الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى ‏رئيس الجمهورية، للأسر الاكثر احتياجا جارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه قريبا، حيث أن تلك الزيادة ‏ستكون لمدة 6 أشهر. ومن جانبه، قال أحمد كمال ‏معاون وزير التموين المتحدث الرسمى للوزارة، إن هناك 25 ‏سلعة تصرف شهريا لـ40 ألف منفذ يقومون بصرف السلع ‏التموينية للمواطنين، مشيرًا إلى أن السلع التى يتم صرفها ‏لمنافذ التوزيع هى سلع ذات جودة عالية وتخضع لرقابة تموينية كبيرة ‏للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات. وأوضح كمال، أن على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية دائما ما يوجه الأجهزة الرقابية بالوزارة، ومديريات ‏التموين بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع ‏التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذلك جودة ‏السلع.‏

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