تنسيق الثانوية الأزهرية.. حقيقة مؤشرات القبول بالكليات

جدة - نرمين السيد - مؤشرات تنسيق الأزهر

وانتشرت عبر العديد من المواقع مؤشرات تنسيق الأزهر وروابط الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية الأزهرية 2022، حيث أكدت كافة التوقعات ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالجامعات عن العام الماضى، وكان الحد الأدنى للقبول بالجامعات لطلاب الشعبة العلمية كما يلى:

كلية الطب بالقاهرة 97.5%.

كلية طب الأسنان بالقاهرة 96.5%.

كلية الصيدلة بالقاهرة 93.3%.

كلية الهندسة بالقاهرة 93.3%.

كلية الطب بدمياط 97%.

كلية الطب بأسيوط 96.7%.

كلية الهندسة بقنا 92.3%.

حقيقة تنسيق جامعة الأزهر 2022

من جهته، قال الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا بشأن مؤشرات تنسيق الأزهر والحدود الدنيا والقبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الدراسى 2022-2023، لا أساس له من الصحة.

وأضاف الشربينى، فى بيان، أن هناك الآلاف من الطلاب والطالبات ما زال عندهم دور ثان، ومن ثم من المبكر الآن أن تكون هناك مؤشرات أولية للقبول بكليات الجامعة سواء فى القاهرة أو الأقاليم فى ضوء تعليمات الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، بضرورة الانتظار لحين ظهور نتيجة الدور الثانى.

وطالب أولياء الأمور والطلاب فى جميع محافظات الجمهورية بالبعد عن الشائعات وحذرهم من الانسياق خلفها، فهى تسعى لتضليلهم، لافتا إلى أن الجامعة تقوم بنشر الأخبار المتعلقة بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

- الدخول عبر بوابة الأزهر الشريف.

- اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الثانوية.

- تحديد تشعيب الطالب الدراسى.

- كتابة بيانات الطالب بالتفصيل فى الخانات المخصصة لذلك.

- تدوين رقم جلوس الطالب بدقة.

- تحديد المعهد الأزهرى المقيد به الطالب والمنطقة التعليمية.

- الضغط على زر الاستعلام.

- ظهور كافة درجات الطالب فى الامتحانات والمجموع الكلى والنسبة المئوية.

وشارك 139 ألف طالب وطالبة فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، من بينهم 91392 بالقسم الأدبى و46648 فى القسم العلمى وفى شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبا.