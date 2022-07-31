الرئيس السيسي استهدف تحويلها لقيمة اقتصادية بعد إهمال 100 عام.. «البيئة» تعيد تركيب محطتين للرصد اللحظي ببحيرة المنزلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 02:23 مساءً -

أنشئت الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي على البيئة المائية، إعمالاً للمادة 58 من قانون البيئة، رقم 4 لسنة 1994، والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1963 لسنة 2017، والتى تنص على التزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية، برصد مكونات وملوثات البيئة دورياً.

هذا، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعادة تأهيل البحيرات المصرية، وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بوضع خطة للوزارة، لربط كافة المنشآت التي تصرف على المجاري المائية، بالشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي على البيئة المائية؛ وقد انتهى جهاز شؤون البيئة من تركيب محطتين للرصد اللحظي ببحيرة المنزلة، بنطاق محافظة بورسعيد، بعد صيانتهما وإعادة تأهيلهما؛ حيث تقع المحطة الأولى أمام بوغاز الجميل، والمحطة الثانية أمام بوغاز أشتوم الجميل، وتم التشغيل التجريبي لهما.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفي كلمة له، في 18 نوفمبر 2017، خلال افتتاح مزرعة بركة غليون للاستزراع السمكي، بمحافظة كفر الشيخ، كان قد أوضح أن بحيرة المنزلة، هي واحدة من عدة بحيرات مغلقة، لإنتاج الأسماك، إلى أن الصيد الجائر وعدم الاهتمام العلمي بها، والتعدي عليها، فضلاً عن الصرف الصحي والصناعي والزراعي، أفقدها القدرة الحقيقية لتلك البحيرات.

وفي كلمة له، في 3 ديسمبر 2019، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بمحافظة دمياط، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن 15 مليار جنيه تكلفة تكريك أكثر من مليار م³ مساحة 250 ألف فدان ببحيرة المنزلة، 7 جنيهات للمتر مقابل الوقود ومرتبات العاملين، خفضاً من 14 جنيهاً؛ وأضاف أن أن البحيرات المصرية أهملت، واستمر إهدار ثرواتها على مدى أكثر من 100 سنة، دون أن يتدخل أحد للتصدي لذلك الإهمال؛ مضيفاً: البعض ظن أن الدولة قد تقطع أرزاقهم، عندما بدأت عمليات تطوير وتطهير تلك البحيرات؛ كما تطرق رئيس الجمهورية، إلى أن 20 مليار جنيه، تكلفة محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، لإنتاج 5.6 مليار م³ من مياه الصرف المعالجة، فضلاً عن أولوية عاجلة للقرى على مصرف كتشنر، والتي كانت تصرف مياهها على بحيرة المنزلة.

هذا، ويتم النظر إلى تطوير وتطهير البحيرات المصرية، باعتباره يحولها إلى طاقة اقتصادية؛ وذلك، بحسب ما ورد في كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في 11 يناير 2022، خلال جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.

اللواء حمدي بدين، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وفي كلمته، في 18 نوفمبر 2017، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مزرعة بركة غليون وعدد من المشروعات التنموية، بمحافظة كفر الشيخ، كان قد تطرق إلى تطوير بحيرة البردويل؛ مشيراً إلى إزالة 3500 طن من العوائق.

يأتي ذلك، إلى جانب تطوير بحيرة التمساح، مع استغلال 2400 م، واستثمارها كممشى سياحي؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في 5 مايو 2019، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات التنموية، بمحافظة الاسماعيلية.

وزارة البيئة، وفي إطار إلزام جميع المنشآت التي تصرف على البيئة المائية، بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شؤون البيئة، لضمان المراقبة المستمرة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المرصودة، خاطبت كافة الشركات التي تصرف على المجاري المائية بذلك؛ كما يتم إجراء متابعة دورية لعدد من الشركات الواقعة على بحيرة مريوط، لإنهاء إجراءات ربطها بالشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي، ومنها شركة العامرية لتكرير البترول؛ حيث تم الانتهاء من إجراءات تركيب أنظمة رصد نوعية مياه الصرف النهائي لحظياً، وربطها بمنظومة الرصد اللحظي؛ إلى جانب إجراء معاينة ميدانية لشركة العامرية للغزل والنسيج، التي تصرف على بحيرة مريوط، لاختيار الموقع المناسب لتركيب محطة رصد لحظي لرصد نوعية مياه الصرف الصناعي الخاص بالشركة. بالإضافة إلى معاينة شركة كهرباء خليج السويس، بالعين السخنة، وتحديد موقع محطة الرصد اللحظي، لربطها بشبكة الرصد اللحظى لنوعية المياه.

جدير بالذكر، 28 ألف م³ يومياً من مياه الشرب، تكفي 150 ألف نسمة، وفرتها شركة السويس للصلب، كانت تستخدمها في السابق، واستبدلتها بمعالحة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي بالشركة؛ وذلك، بحسب ما ذكره رفيق ضو، نائب رئيس الشركة، في كلمته، في 5 نوفمبر 2019، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، بمحافظتي السويس وجنوب سيناء.

وبحسب وزارة البيئة، تم تحليل نتائج الدراسة الخاصة بتأثير مياه التبريد على مياه البحر المتوسط، الخاصة بشركة سيدي كرير لتوليد الكهرباء، وقد تم عمل معاينة للشركة، واقتراح الحلول لصرف الشركة، واقتراح موقع تركيب محطة الرصد اللحظي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمة له، في 30 يونيو 2021، وخلال فعاليات تفقد المعدات والمركبات والآلات الهندسية المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، كان قد تطرق إلى 15 محطةً، يتم إنشاؤها لرفع مياه الصرف الزراعي المعالجة ثلاثياً، لاستخدامها في مشروع الدلتا الجديدة؛ وهي التي كانت تلقى بمنطقة المكس بالإسكندرية.