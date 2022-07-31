مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يعقد مشاورات سياسية خلال زيارته لأرمينيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 02:23 مساءً - قام السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بزيارة إلى جمهورية أرمينيا لعقد المشاورات السياسية، والتي ترأسها من الجانب الأرميني نائب وزير الخارجية السفير "مناتسيكيان سوفاريان"، حيث تم بحث مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها إلى جانب تبادل الرؤى حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

التقى السفير إيهاب نصر، أثناء الزيارة، مع وزير الخارجية الأرميني والذي أثنى على جولة المشاورات السياسية، وما شهدته من تبادل للأراء حول كيفية تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا بشأن القضايا ذات الاهتمام من الجانبين.

كما التقى مساعد وزير الخارجية مع نائب وزير البيئة الأرميني، لبحث الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم.