التضامن في أسبوع.. تقرير يرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في الأسبوع.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 02:22 مساءً - تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ٢٣ يوليو إلي ٢٩ يوليو، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت ٢٣ يوليو

• وزارة التضامن الاجتماعي تصدر بيانا تهيب فيه كافة الجهات والمواطنين بعدم التعامل مع دار "الابتسام والولاء" وتتخذ كافة الإجراءات المقررة قانونيا حيال استغلالها الأطفال من أجل التربح

• برنامج فرصة ينظم أولى ملتقيات التوظيف بمحافظة الشرقية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واتحاد المستثمرين بمشاركة ٣٠ شركة ومنشأة بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة .

• المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يصدر المجلد ٦٤ للعدد الثالث من المجلة الجنائية القومية وهي مجلة ثلث سنوية تهتم بنشر الأبحاث والدراسات والمقالات العلمية المحكمة في فروع العلوم الجنائية المختلفة.

الأحد ٢٤ يوليو

• التضامن الاجتماعي ردا على واقعة الاعتداء بالضرب على طفل معاق بالإسكندرية: المركز ليس تابعًا للوزارة.. وحاصل على رخصة مزاولة مهنة من الغرفة التجارية.. وسبق إغلاق المكان

• مجلس إدارة بنك ناصر يعقد اجتماعه برئاسة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك لمناقشة المركز المالي للبنك في ٣٠ يونيو

• ووصلت ميزانية بنك ناصر الاجتماعي إلى ٣٤ مليار جنيه وحقق ارباح بحوالي ١,٧٤ مليار جنيه وحجم تمويلات وصل الى ٢٣ مليار جنيه منها ١٤ مليار تمويلات لعدد ٢٩١ ألف سيدة

• برنامج "مودة "يجري مقابلات شخصية للمتقدمين للمشاركة في دورة تدريب المدربين بالمشروع المرحلة الثانية بمحافظات أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والبحر الأحمر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي

الاثنين ٢٥ يوليو

• وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون مع محافظ دمياط لإنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بسعة ١٨٠ سرير وعيادتين خارجيتين

• المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم برنامج تدريبي صيفي لطلاب كلية العلوم بجامعات عين شمس وحلوان وبنها

• وزارة التضامن الاجتماعي تنظم ورشة عمل لقيادات الصحة والسكان على مستوى الجمهورية لتنفيذ الخطة المشتركة لتطبيق المشروطية الصحية لبرنامج تكافل وكرامة

الثلاثاء ٢٦ يوليو

• وزيرة التضامن تترأس اجتماع لجنة المؤسسات الحرجة بحضور وكيل الأزهر الشريف وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والجمعيات الأهلية لاستعراض أبرز وأهم المشكلات التي تواجه دور الرعاية الاجتماعية

• في إطار حملة جوازها قبل ١٨ يضيع حقوقها.. التضامن الاجتماعي بالمنيا والهيئة القبطية الإنجيلية ينظمان ندوة للتوعية بمخاطر زواج الأطفال من الناحية النفسية والصحية والقانونية

• المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) يطلق مرحلة جديدة من مبادرة التدريبات المتخصصة للمخطوبين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي وبشراكة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ووصلت المشاركات حتى الآن ١٧٤٦ مستفيد

الأربعاء ٢٧ يوليو

• التضامن تؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية وطرح ثلاثة تدخلات رئيسية لمساعدة الأسر الاكثر احتياجاً.. وهي صرف مساعدات استثنائية لنحو ٩,١ مليون أسرة لمدة ٦ اشهر ، وزيادة عدد المستفيدين من تكافل وكرامة إلى ٥ مليون أسرة والتوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلف

• صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يشارك عبر الڤيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي للقيادة العامة لشرطة دبي بعنوان "السينما والدراما في دعم التوعية بأضرار المخدرات" لعرض تجربة المرصد الإعلامي التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بالمدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة.. وتؤكد: ننفذ برامجنا في إطار رؤية تنموية متكاملة تستهدف مكافحة الفقر بأبعاده المتعددة

• كما استقبلت السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث تدعيم نظام الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الوليدية بالإضافة إلى استعراض قطاع الحرف والمنسوجات اليدوية للأسر المنتجة

الخميس ٢٨ يوليو

• القباج تشارك في الاجتماع التاسع للجنة العليا لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ cop 27 برئاسة دولة رئيس الوزراء لمتابعة جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل

• وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال بمصر لوضع الاستراتيجية والخطط القومية لنظام العدالة الجنائية للأطفال بما يحقق مصلحة الطفل الذي يقع في تماس او نزاع مع القانون .

• وزيرة التضامن توجه بتشديد إجراءات الرقابة والمتابعة على مكاتب التأهيل وسرعة حل مشكلات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة وتقرر غلق مكتب تأهيل أوسيم للاشتباه في وجود بعض المخالفات

• الهلال الأحمر المصري يرسل قوافل طبية لأهالي شمال سيناء وبجري الفحوصات الطبية ويصرف العلاج مجاناً لأهالي قرية الخروبة والتجمعات التابعة لها في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي