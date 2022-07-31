تحرك عاجل من محافظ مطروح بشأن حادث الطريق الساحلى

جدة - نرمين السيد - كلف خالد شعيب، محافظ مطروح، الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، بالانتقال على الفور لتفقد موقع حادث التصادم الذى شهده الطريق الساحلى "الإسكندرية / مطروح"؛ للوقوف على تطورات الحادث ومتابعة الحالة الصحية للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية لهم.





وكانت غرفة العمليات الرئيسية فى محافظة مطروح، تلقت صباح اليوم الأحد بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين حافلة "أتوبيس نقل للسياحة الداخلية" وسيارة نقل ثقيل على الطريق الدولى الساحلى عند قرية جلال غربى مدينة الضبعة.

وأكد البيان أن الحادث أسفر عن إصابة 44 شخصًا، وجرى الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين لتلقى العلاج اللازم داخل مستشفى الضبعة المركزى.

وجاء فى البيان أن محافظ مطروح فور تلقيه إخطارًا بالحادث، جرى الدفع بـ15 سيارة إسعاف فى وقت قياسى بعد 4 دقائق من تلقى الإخطار، تحت إشراف دكتور مصطفى أشرف مدير إسعاف مطروح.

كما جرى الدفع بفريق الانتشار السريع من أطباء الطوارئ بمديرية الصحة لموقع الحادث؛ بإشراف الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة لتقديم كافة المساعدات والإسعافات اللازمة ونقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزى لتلقى العلاج بحضور الدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مركز ومدينة الضبعة الذى تفقد مستشفى الضبعة المركزى وذلك للاطمئنان على حالة المصابين ومتابعة حالة الحركة المرورية وفتح الطريق أمام المسافرين.

ووجه محافظ مطروح باستمرار متابعة كافة الحالات المصابة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحويل الحالات التى تستدعى ذلك لمستشفيات أخرى لعمل اللازم.