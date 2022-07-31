رئيس النيابة الإدارية يشكر السيسى لإصدار قرار تعيين المعاونين الجدد

جدة - نرمين السيد - ويستعد 205 معاونين جدد فى وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2015، و157 معاون من دفعة 2016، لحلف اليمين القانونية بمقر وزارة العدل بلاظوغلى وذلك قبل استلام عملهم، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وصدرت 3 قرارات جمهورى بتعيين معاونى النيابة الإدارية، أرقام “319/2022″، والخاصة بتعيين 157 معاون نيابة إدارية من دفعة 2015، والقرار رقم (320 / 2022) والخاص بتعيين 156 معاون نيابة إدارية من دفعة 2016، والقرار الجمهورى رقم (296 / 2022) بتعيين 48 معاون نيابة إدارية “أحكام”، وذلك من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

وتم حلف اليمين وفقا للآتى:

أولا: بالنسبة لخريجى دفعة 2015 المعينين بالقرار الجمهورى رقم (319 / 2022)، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهورى رقم (296 / 2022) التواجد بمقر الوزارة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ثانيا: بالنسبة لخريجى دفعة 2016 المعينين بالقرار الجمهورى رقم (320 / 2022) التواجد فى مقر الوزارة فى الساعة الثانية ظهرا.

ونبهت الهيئة، على ضرورة الالتزام بالزى الرسمى (بدلة سوداء – قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية.

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادى مستشارى النيابة الإدارية بالمنيل.