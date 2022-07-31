وزيرة الهجرة: على جمعة نموذج يحتذى فى دعم أعمال الخير حول العالم

جدة - نرمين السيد - توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعميق شكرها للدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، لدعمه المستمر لأنشطة الخير فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الهجرة ومؤسسة مصر الخير، والاستجابة لما تنقله من حالات إنسانية من المصريين بالخارج فى مختلف دول العالم.





وقالت نبيلة مكرم، إن الدكتور على جمعة يعد نموذجا نحتذى به لجهوده الكبيرة فى دعم أعمال وأنشطة الخير المختلفة، خاصة لدعمه الدائم واستجابته السريعة التى تتقدم بها وزارة الهجرة لمؤسسة مصر الخير، وكان لمساهماته وتوجيهاته لمؤسسة مصر الخير دور بارز ورئيسى فى دعم وزارة الهجرة فى مساعدة مواطنينا بالخارج وخاصة الحالات الإنسانية الطارئة وعودة الجثامين.

وتابعت أن من بين مساهمات الدكتور على جمعة ومؤسسة مصر الخير، التعاون مع وزارة الهجرة لنقل الطفل المصرى ياسين المصاب بسرطان الدم فى المملكة العربية السعودية، بطائرة مجهزة طبيا، من أبها بالمملكة إلى مصر غدا، حيث يرقد ياسين بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعى.

وأضافت الوزيرة أن التنسيق جاء استجابة لاستغاثة ولى أمر الطفل بتوفير إخلاء طبى جوى بطائرة مجهزة طبيا لاستكمال علاجه بمصر حيث انتهى التأمين الطبى للطفل ولم يعد يغطى تكلفة العلاج، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة بمصر لتوفير مكان للطفل واستكمال علاجه، كما تمت موافاة وزارة الصحة بكافة التفاصيل الطبية عن حالة الطفل، حيث تم التواصل مع أسرة الطفل والمستشفى السعودى الالمانى فى المملكة العربية السعودية، لمعرفة تفاصيل الحالة الطبية الكاملة للطفل.

ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أنه فور تلقى استغاثة ولى أمر الطفل ياسين، تم التواصل فورا مع الأطباء والفريق العلاجى، للوقوف على حالة الطفل وما تستلزمه الحالة لنقله إلى مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مصر دائما فى صف أبنائها فى كل مكان حول العالم، ومشيرة إلى أن الطفل محجوز بالمملكة العربية السعودية فى مستشفى السعودى الألمانى فى منطقة عسير.