مصر مركز إقليمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر قريبا (فيدجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب مجلس الوزراء، فقد أقرت الدولة حوافز ضريبية لتنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء، وكلفت الحكومة بتعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين.
وتدرس شركة ألمانية إنشاء محطة تحويل المخلفات لهيدروجين بمنطقة القناة، كما تعتزم شركة هندية إقامة مصنع للهيدروجين بالمنطقة الاقتصادية للقناة، فى الوقت الذى وقع فيه وقع صندوق الاستثمار النرويجى مذكرة لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر.
كما بدأت شركة إماراتية دراسات تطوير محطات بمنطقة القناة والبحر المتوسط، وكذلك بدأت شركة بلجيكية دراسات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر من مصر.
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