محافظ البحر الأحمر يفتتح مستشفى حميات الغردقة بتكلفة 135 مليون جنيه

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم الأحد، مستشفى حميات الغردقة بعد أعمال التطوير والإحلال والتجديد التى شهدتها المستشفى بتكلفة بلغت 135 مليونا وبمساحة 4 آلاف متر، مشيرا إلى أن التكلفة الإنشائية بلغت 85 مليون جنيه بينما بلغت تكلفة الأجهزة الطبية والمعدات 50 مليونا.
وأضاف أن المستشفى يضم 53 سريرا داخليا و10 أجهزة عناية مركزة و5 وحدات للغسيل الكلوى ووحدة مناظير للجهاز الهضمى ووحدة للعلاج الطبيعى و6 معامل تحاليل.
وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير مستشفى الغردقة العام قريبا، موضحا أن المحافظة بصدد انشاء مستشفى الغردقة الدولى حيث تم إختيار موقعها بجنوب الغردقة.
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