محافظ كفر الشيخ: تسليم 814 عقد تقنين أراض حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إن إجمالى عقود تقنين الأراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد حتى الآن بلغ 814 عقدا، وإن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية فى إتمام عمليات وإجراءات التقنين.





جاء ذلك خلال تسليم المحافظ اليوم الأحد، 5 عقود تقنين للأراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح نور الدين، أنه تم تسليم 5 عقود تقنين للأراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، بمركز بلطيم، مؤكدا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ: "إننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا فى صف المواطن قبل كل شىء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين فى موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعى، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بملف الأراضى، وإنهاء المعوقات التى تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.