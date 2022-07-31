بعد تداول الفيديو.. أمن الدقهلية يضبط المتهين بالتعدي على جارهم بعصا وسكين لخلافات سابقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 01:26 مساءً -

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى بالضرب على شخص بالدقهلية، وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى بالضرب على شخص بالدقهلية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بوصول (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) مصاب بجروح متفرقة.. وبالإنتقال وسؤاله إتهم (4 أشخاص – مقيمين بذات الدائرة) بالتعدى عليه بالضرب بالعصى وآلة حادة "سكين" بحوزة أحدهم ، وإحداث ما به من إصابات.. على إثر خلافات بينهم بسبب الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (3) من المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.