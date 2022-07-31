ضبط المتهم بتقييد كلب وسحله لتسلية الأطفال بالتجمع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 01:26 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد مقطع فيديو متداول على أحد مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وقائد إحدى السيارات لقيامه بتقييد حيوان أليف "كلب" بواسطة حبل وسحبه بالسيارة قيادته بمنطقة التجمع بالقاهرة وإحداث إصابات به بغرض تسلية أطفاله .

بالإنتقال لمحل الواقعة والفحص تم التقابل مع (شخصين - مقيمان بذات المنطقة) وأفادا بتضررهما من (قائد السيارة المشار إليه - مقيم بذات المنطقة) لقيامه بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التوصل إلى المشكو فى حقه وبسؤاله أقر بأنه حال سيره بجوار محل إقامته تلاحظ له وجود أحد الكلاب الضاله مصاباً إثر تعدى الكلاب الأخرى بالمنطقة عليه فقام بتقييده لإبعاده عن المنطقة لإنقاذه من تعدى الكلاب عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.