توافد معاونى النيابة الإدارية لعام 2015 و2016 لحلف اليمين

جدة - نرمين السيد - بدأ المعينون الجدد فى وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعتى 2015- 2016، وأسرهم، التوافد لحلف اليمين القانونية بمقر وزارة العدل، وذلك قبل استلام عملهم، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية.





كانت صدرت القرارات الجمهورية أرقام “319/2022″، بتعيين 157 معاون نيابة إدارية من دفعة 2015، والقرار رقم (320 / 2022) والخاص بتعيين 156 معاون نيابة إدارية من دفعة 2016، والقرار الجمهورى رقم (296 / 2022) بتعيين 48 معاون نيابة إدارية “أحكام”، وذلك من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة. ومن المقرر أن يتم حلف اليمين وفقًا للتالى: أولاً: بالنسبة لخريجى دفعة 2015 المعينين بالقرار الجمهورى رقم (319 / 2022)، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهورى رقم (296 / 2022) التواجد بمقر الوزارة فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا. ثانياً: بالنسبة لخريجى دفعة 2016 المعينين بالقرار الجمهورى رقم (320 / 2022) التواجد فى مقر الوزارة فى الساعة الثانية ظهرًا. ونبهت الهيئة، على ضرورة الالتزام بالزى الرسمى (بدلة سوداء – قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادى مستشارى النيابة الإدارية بالمنيل.

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