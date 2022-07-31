بمشاركة الإنتاج الحربى.. تدريب شباب قرى «حياة كريمة» فى المنيا (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار مذكرة التفاهم التى شهد توقيعها بشهر مارس الماضى، المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، للتعاون بين "قطاع التدريب" التابع للوزارة و"مؤسسة مصر الخير" بحضور الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

التعاون المشترك بين الجانبين يأتى فى إطار توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى تستهدف فى المقام الأول بناء الإنسان المصرى، لذا يهدف التعاون بين قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى ومؤسسة مصر الخير إلى تدريب وتأهيل الفئات المستهدفة من قاطنى مناطق مبادرة "حياة كريمة" على المهارات اللازمة للمهن الحرفية والفنية (لحام كهرباء وغاز، خراط، تبريد وتكييف، لحام إطارات) وكذلك توفير بعض ورش العمل الفنية للمهن داخل المناطق المستهدفة لإقامة الدورات التدريبية.

وأشار محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى، والمتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن الوزير مرسى قد أوضح فى تصريحات سابقة أنه عقب فترة التدريب سيتم تقييم واختبار تلك الفئات المستهدفة فنياً للتأكد من اجتيازهم وتمكنهم من الدورة التدريبية للمهنة التى تم التدريب عليها، موضحا أنه من يجتاز تلك الاختبارات سيتم منحه شهادة اجتياز للدورة التدريبية.

وأكد أن وزارة الإنتاج الحربى بما تمتلكه من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية فى شتى المجالات على استعداد دائم للتكامل مع كل مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى فى مصر ورفع المستوى المهنى للشباب.