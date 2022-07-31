مدبولى يتابع تقييم الأثر المرورى لربط القاهرة الخديوية بالمحاور الجديدة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة دراسة وتقييم الأثر المرورى لمقترحات ربط القاهرة الخديوية بالمحاور الجديدة شرق وغرب القاهرة.





حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد موسى، استشارى الطرق والنقل.

وفى بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف متابعة دراسة الأثر المرورى لمقترحات ربط القاهرة الخديوية بالمحاور المستحدثة والمطورة، والتى تعد استكمالا لحركة التطوير التى تشهدها شبكة الطرق والمحاور المرورية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضع تطوير شبكة الطرق على أجندة أولوياته باعتبارها "عصب التنمية" فى البلاد، وعنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات.

واستعرض الدكتور أحمد موسى، استشارى الطرق والنقل، نظرة عامة عن الدراسة الحالية، مشيرا إلى أنها تهدف لإعادة هيكلة شبكة الطرق الداخلية الحالية للوصول إلى الطرق المؤهلة للربط مع المحاور المستحدثة والمطورة، وعليه من المتوقع أن يتم تحسين إمكانية الوصول من وإلى نفق الأزهر، وكذا ربط نفق الأزهر دخولا وخروجا بشبكة الطرق الرئيسية الخارجية المحيطة بالقاهرة الخديوية دون الحاجة إلى استخدام الشبكة الداخلية لمنطقة وسط البلد.

وأضاف الاستشارى أن الدراسة توضح المداخل والمخارج من وإلى منطقة وسط البلد فى الوضع الحالى (بعد الربط مع المحاور الجديدة) وفى البدائل المقترحة، فضلا عن مقارنة الأحجام المرورية فى الوضع الحالى على شبكة طرق منطقة وسط البلد، والأحجام المرورية المتوقعة فى البدائل المقترحة، ودراسة مدى تأثر مستوى الخدمة على شبكة طرق منطقة وسط البلد نتيجة هذه البدائل.

وتطرق الاستشارى إلى الافتراضات العامة التى تم مراعاتها فى الدراسة الحالية، من حيث مصدر وهدف الرحلة، ومشاركة النقل الجماعى، وتغيير استعمالات الأراضى، وكذا معايير تقييم الأداء، كما تم تسليط الضوء على محاور الخدمة الرئيسية بمنطقة القاهرة الخديوية والتى تضمنت تطوير محور 26 يوليو ومحور/ كوبرى 6 أكتوبر.

كما استعرض الدكتور أحمد موسى ثلاثة بدائل مقترحة لربط نفق الأزهر بالمحاور الرئيسية، وأشار الاستشارى إلى الأحجام المرورية ومستوى الخدمة والسرعة الفعلية على الشبكة الداخلية لمنطقة القاهرة الخديوية فى فترة الذروة الصباحية، كما استعرض تقييم التقاطعات الحيوية بمنطقة القاهرة الخديوية خلال الذروة الصباحية.